Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской области

Экономика 30.10.2025 15:29
Волгоград стал площадкой для проведения крупнейшей на юге страны выставки промышленных достижений «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA». В рамках межрегионального форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между организациями и предприятиями региона. Одним из них стал договор между «Волжским Оргсинтезом» из холдинга «Росхим» и Волгоградским государственным техническим университетом. Компания выступит социальным заказчиком научных и технических компетенций, которые сегодня востребованы в химической отрасли. 
Интеграция профессионального образования, науки и бизнес-структур призвана сделать высшее образование в большей степени ориентированным на решение практических производственных задач. Развитие академической мобильности позволит преподавателям и студентам вуза проходить стажировки и на волжском предприятии, и на других заводах  группы компаний. 
В разработке находится концепция инженерной школы и актуализация учебно-методической работы на базовой кафедре завода в ВолгГТУ.
– Мы приближаем инженерно-техническое образование в регионе к современным требованиям высокотехнологичных химических производств. Промышленность остро нуждается в квалифицированных кадрах для внедрения инновационных достижений науки и техники в производственный процесс, – рассказал заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию АО «Росхим» Владимир Барановский. 
Кафедра технологии органического и нефтехимического синтеза ВолГТУ готовит основные инженерно-технические кадры для предприятия уже 55 лет, последние 12 лет в качестве базовой кафедры завода. «Волжский Оргсинтез», в свою очередь, выступает площадкой для стажировок студентов, курирует проведение научно-практических конференций и инженерных олимпиад на базе Волжского политехнический института, филиала ВолгГТУ. 
После присоединения волжского предприятия к группе компаний в 2024 году завод сохраняет и расширяет поддержку образовательных программ в регионе. Партнерские взаимоотношения с вузами повышают интерес абитуриентов к инженерно-техническим специальностям и помогают формировать внешний кадровый резерв. 

