В центре Волгограда микроавтобус снес курьера на электросамокате





В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes и курьера на электросамокате. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на улице Балонина.

По предварительной информации, водитель маршрутки напротив дома №2 совершил наезд на пешехода, который передвигался в момент столкновения по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области