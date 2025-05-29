Приехали скорая и пожарные: в Волгограде у Мамаева кургана произошло ЧП с автобусом





В Центральном районе Волгограда произошло ЧП с пассажирским автобусом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, инцидент случился вечером 29 мая на Второй продольной у остановки общественного транспорта «‎Мамаев курган».

Как рассказали очевидцы, примерно в 7 часов вечера автобус подъехал к остановке, после чего все пассажиры вышли из салона. Через непродолжительное время к автобусу также подъехали бригада скорой помощи и пожарные. Причина остановки общественного транспорта для волгоградцев остались так и не разгаданными.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП на данном участке дороги в этот день зафиксировано не было.

- Дорожно-транспортное происшествие на остановке «‎Мамаев курган» 29 мая зафиксировано не было, - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС по региону журналистам информагентства также затруднились ответить по данному инциденту.

Фото: читатели V102.RU