Экономика

Аналитики составили портрет типичного волгоградского вкладчика

Экономика 30.05.2025 11:50
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30.05.2025 11:50


В Волгоградской области среди физических лиц, разместивших деньги на депозитах и накопительные счета, российский банк РСХБ провел исследование с целью определить портрет типичного вкладчика.
Так, по данным аналитиков, на накопительных счетах чаще всего хранят деньги волгоградцы в возрасте от 40 до 50 лет. Более склонны к накопительству мужчины – 62% участников исследования. Чаще всего они размещают значительные суммы – в среднем от 1 миллиона рублей.
Женщины более склонны к классическим сбережениям. Возраст волгоградок, обратившихся к традиционным видам вклада, превышает 50 лет, а средний размер вложений – 370 000 рублей. При  этом доля вкладчиков-женщин за последние три года выросла на 24%. 
По мнению аналитиков, это связано с тем, что вклады и накопительные счета остаются интересными для жителей региона, так как продолжают иметь страховую защиту государства в размере 1,4 миллиона рублей. 
Фото: архив V102.RU

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