Аналитики составили портрет типичного волгоградского вкладчика





В Волгоградской области среди физических лиц, разместивших деньги на депозитах и накопительные счета, российский банк РСХБ провел исследование с целью определить портрет типичного вкладчика.

Так, по данным аналитиков, на накопительных счетах чаще всего хранят деньги волгоградцы в возрасте от 40 до 50 лет. Более склонны к накопительству мужчины – 62% участников исследования. Чаще всего они размещают значительные суммы – в среднем от 1 миллиона рублей.

Женщины более склонны к классическим сбережениям. Возраст волгоградок, обратившихся к традиционным видам вклада, превышает 50 лет, а средний размер вложений – 370 000 рублей. При этом доля вкладчиков-женщин за последние три года выросла на 24%.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что вклады и накопительные счета остаются интересными для жителей региона, так как продолжают иметь страховую защиту государства в размере 1,4 миллиона рублей.

Фото: архив V102.RU