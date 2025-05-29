В Волгограде осудили афериста за продажу квартир умерших людей

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор 37-летнему участнику преступной группы, занимавшейся незаконными сделками по продаже квартир умерших людей. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, аферистов интересовали квартиры, собственники которых не оставили наследников.

По закону такое имущество, которое называется выморочным, подлежит оформлению в собственность муниципалитета. Однако участники преступной группы изготовили поддельные судебные решения, согласно которым фигурант уголовного дела смог оформить право собственности на две выморочные квартиры в Центральном и Дзержинском районах.

Участники преступной группы, завладев таким образом жилплощадью, впоследствии ее продали, а деньги поделили между собой. Нанесенный муниципалитету ущерб составил более 4,5 миллиона рублей.

Подсудимый полностью признал вину и частично возместил ущерб, вернув 250 тысяч рублей. Ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора фигуранта взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы еще находится на стадии расследования. По иску прокуратуры квартира в Центральном районе уже возвращена муниципалитету, а по второй принято решение о взыскании с осужденного 1,6 миллиона рублей ущерба, причиненного преступлением.