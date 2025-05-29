Экономика 29.05.2025 08:02
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29.05.2025 08:02
Неожиданные данные опубликовал Росстат по итогам наблюдения за потребительскими ценами на нефтепродукты. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области за период с 20 по 26 мая подешевели почти все виды автомобильного топлива.
В частности, АИ-92 стал стоить меньше на 2 копейки (57,22 рубля за литр), АИ-95 – на 3 копейки (63,59 рубля). А дизтопливо подешевело аж на 12 копеек – (68,37 рубля).
Неизменной осталась стоимость лишь одного вида бензина – АИ-98 (84,95 рубля за литр). На этой планке она зафиксировалась уже более, чем на месяц. Правда, перед этим цены на АИ-98 скаканули сразу на рубль с лишним.
К слову, необычная тенденция стабилизации цен на автомобильное топливо стала вырисовываться еще на предыдущей неделе. Тогда цены на бензин и дизель продемонстрировали стойкость и не дрогнули ни на копейку по итогам недельного наблюдения.
Фото V102.RU
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