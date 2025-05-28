



Городищенский районный суд назначил меру пресечения чиновникам администрации Дубовского района. Как сообщает ИА «Высота 102», на время следствия подозреваемый в превышении должностных полномочий замглавы Алексей Еремин отправлен в СИЗО, а его предполагаемая сообщница Марина Киреева помещена под домашний арест до 26 июля 2025 года.

Напомним, о задержании руководителей стало известно 27 мая. По версии следствия, заместители главы района обставили администрацию за счёт средств, выделенных на обновление школ и детских садов. В результате оргтехника, мебель и даже мобильные устройства вместо образовательных учреждений передавались чиновникам.

По оценке правоохранителей, ущерб от деятельности работников администрации Дубовского района составил 1,5 млн рублей. Обоим фигурантам вменяется пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Отметим, ранее резонансный арест прокомментировал глава Дубовского района Василий Улитин. Руководитель не уточнил, как без его ведома в администрацию перекочевали материальные ценности, однако подчеркнул, что он вместе с коллегами всячески оказывает содействие расследованию.