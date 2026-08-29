В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и Анталью





29 августа в Волгограде на фоне налёта БПЛА на регионы юга и центральной части России произошёл сбой в работе воздушной гавани. В аэропорту задерживаются пять рейсов в Москву, Батуми, Анталью и Новосибирск.

С 08:00 на 12:45 отложено прибытие в город на Волге самолёта № U6 1850 из Анталья авиакомпании «Ural Airlines». Также с задержкой в областном центре приземлится московский рейс № DP 6965 «Победы».

Задерживаются рейсы из Новосибирска и Батуми. Соответственно, задерживается и отправление самолётов обратными маршрутами.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ночью 29 августа Волгоградская область вновь ожидала налёт ракет ВСУ. Режим ракетной опасности был объявлен в 03:53 и действовал чуть меньше часа.