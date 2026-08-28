В Камышине на учениях спасли заблокированных огнем людей





Пожарно-тактические учения прошли на территории Камышинского технологического института в преддверии нового учебного года.

По замыслу учений, из-за короткого замыкания электропроводки в здании учебного корпуса произошел пожар. При этом в аудитории на четвертом этаже оказались заблокированы два человека, один из которых подавал сигнал о помощи из окна.







Условных пострадавших эвакуировали из окна четвертого этажа с помощью автолестницы и передали бригадам скорой медицинской помощи.





Пожарно-спасательные подразделения продемонстрировали слаженную работу и в кратчайшие сроки локализовали и ликвидировали условное возгорание, констатировали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области