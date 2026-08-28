Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 1378

В Волгоградской области растет количество обращений в медорганизации жителей региона, подцепивших клещей после выезда на природу или поездки на дачу. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, принесли насекомых медикам для исследования 1378 человек, среди них – 485 детей.