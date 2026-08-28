В Волжском перед 1 Сентября сменили главу управления образования

Управление образования в администрации Волжского Волгоградской области возглавила Светлана Амбарцумова. О кадровом назначении в мэрии сообщили сегодня, 28 августа.

Ранее управление образование Волжского возглавляла Елена Илларионова, которая была назначена на этот пост в октябре 2024 года. В настоящее время она руководит средней школой №5 им. С.П. Королева в Волжском.

Амбарцумова, которая проработала в сфере образования Волжского 30 лет, приступила к исполнению своих обязанностей за четыре дня до 1 Сентября.

До назначения на эту должность Светлана Амбарцумова руководила гимназией. Она начинала свой профессиональный пусть учителем начальных классов в школе «Эврика-развитие», была завучем в 31-й школе, директором школы № 10, а с 2020 года возглавила гимназию в Волжском. За свою работу отмечена почетной грамотой Минобрнауки России. Имеет звание «Ветеран труда».

Фото: администрации Волжского