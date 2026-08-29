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Общество

В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозрения

Общество 29.08.2026 08:27
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29.08.2026 08:27


В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» и посадочную платформу на высоте 4,5 метра. Контракт на производство работ уже заключен, сообщили 28 августа в ЦПКиО Волгограда.

Общая площадь пассажирского павильона для огромного аттракциона составит 320 кв. м. В нем разместят кассы, магазин сувениров, торговые автоматы, комнату оператора и др. Построит его волгоградская компания, которая возводит в ЦПКиО фонтанный ансамбль. 

Вход и выход пассажиров будут раздельными, в том числе планируется оборудовать лестницы для индивидуального обслуживания. Входная группа будет адаптирована под требования безбарьерной среды. 

120-метровое колесо обозрения «Звезда Сталинграда» станет самым большим в России аттракционом с вантовой конструкцией. С него будет открываться панорама на город, Мамаев курган и Волго-Ахтубинскую пойму. 

Иллюстрация пресс-службы ЦПКиО

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