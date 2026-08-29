В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» и посадочную платформу на высоте 4,5 метра. Контракт на производство работ уже заключен, сообщили 28 августа в ЦПКиО Волгограда.

Общая площадь пассажирского павильона для огромного аттракциона составит 320 кв. м. В нем разместят кассы, магазин сувениров, торговые автоматы, комнату оператора и др. Построит его волгоградская компания, которая возводит в ЦПКиО фонтанный ансамбль.

Вход и выход пассажиров будут раздельными, в том числе планируется оборудовать лестницы для индивидуального обслуживания. Входная группа будет адаптирована под требования безбарьерной среды.

120-метровое колесо обозрения «Звезда Сталинграда» станет самым большим в России аттракционом с вантовой конструкцией. С него будет открываться панорама на город, Мамаев курган и Волго-Ахтубинскую пойму.

Иллюстрация пресс-службы ЦПКиО