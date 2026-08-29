УФАС предупредило полигон в Волжском за отказ в договоре на отходы





Волгоградское УФАС усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях полигона, расположенного в городе Волжском. Компания, занимающая доминирующее положение на рынке, отказала предприятию в заключении договора на размещение строительных отходов и отходов производства и потребления IV–V классов опасности.

Антимонопольный орган выдал организации предупреждение о недопустимости злоупотребления своим положением и предписал устранить нарушения в десятидневный срок.

В случае неисполнения предписания УФАС инициирует возбуждение антимонопольного дела.