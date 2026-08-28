



В Волгоградской области 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Любовь Ивановна Ткачева.

Судьба Любови Ивановны, как и ее сверстников, наполнена трагическими событиями военного времени. В 16 лет, в октябре 1942 года, она была мобилизована и стала санитаркой 8-го стрелкового полка 4-го Украинского фронта. Фронтовая служба проходила в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Она выносила раненых с поля боя, помогала медикам бороться за жизнь каждого бойца. Ей довелось пройти через тяжелейшие бои на Донбассе, а затем – через освобождение Болгарии, Румынии и Югославии. День Победы она встретила в Измаиле.





После войны Любовь Ивановна работала военруком в школе, а затем вернулась в родную Иловлю, где более 60 лет трудилась на предприятии по производству железобетонных конструкций.

Сегодня, 28 августа, с юбилеем ее пришли поздравить сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области вместе с представителями прокуратуры и органов внутренних дел. Встреча прошла в теплой, семейной атмосфере. Именинница с удовольствием делилась воспоминаниями, показывала фотографии и рассказывала о фронтовых товарищах.

Сотрудники СКР поблагодарили Любовь Ивановну за подвиг и пожелали крепкого здоровья, заботы близких и еще многих счастливых дней в кругу родных.