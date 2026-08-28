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Общество

196 волгоградцев пожаловались на навязчивых коллекторов

Общество 28.08.2026 20:33
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28.08.2026 20:33


С начала 2026 года в УФССП по Волгоградской области поступило 196 заявлений от волгоградцев, недовольных действиями коллекторов и микрофинансовых организаций. Большая часть обращений уже рассмотрена, 60 из них признаны обоснованными. В отношении нарушителей приняты меры реагирования. В частности, юридическим лицам объявлено 46 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований при возврате просроченной задолженности.  Всего было составлено 11 протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и 13 протоколов по ст. 19.7 КоАП РФ.

Чаще всего волгоградцы жаловались на навязчивые телефонные звонки из организаций, которые занимаются возвращением долгов. При этом от надоедливых коллекторов могут защититься не только сами должники, но и его близкие и знакомые, если и их донимают подобными звонками. Так, согласно действующему законодательству,  должнику нельзя звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц, использовать скрытые номера. Сотрудник коллекторской компании или МФО должен в начале разговора обязательно представиться. При этом запрещено  звонить людям, не имеющим отношения к долгу. 

При подаче жалоб на действия коллекторов, банков или микрофинансовые организации рекомендуется фиксировать доказательства нарушений: сохранять детализацию звонков, скриншоты переписок. 

Фото УФСПП по Волгоградской области

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