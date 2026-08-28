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Общество

Шахтерский регион на карте России: Бочаров накануне Дня шахтера опустился в шахту волгоградского ГОКа

Общество 28.08.2026 17:55
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28.08.2026 17:55


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках своего визита в Котельниковский район 28 августа встретился с коллективом горно-обогатительного комбината (ГОК) «ЕвроХим – ВолгаКалий». Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона осмотрел производственные объекты и лично спустился в шахту на глубину 1,1 километра, чтобы оценить условия труда горняков.



Отметим, что для котельниковского ГОКа 2026 год юбилейный – предприятие отмечает 20-летие. За это время при поддержке государства на базе крупнейшего в европейской части России по запасамк калийных солей Гремячинского месторождения был создан современный производственный комплекс. Первая очередь ГОКа запущена в 2024 году, сейчас идет второй этап масштабного инвестпроекта: строительство надземных и подземных объектов в рамках специального инвестконтракта с Минпромторгом и регионом.

– Сегодня очень важный для Волгоградской области день. По-настоящему можно сказать, и это так и есть: на карте Российской Федерации появился новый шахтерский регион – Волгоградская область. Мощная работа. Очень впечатляет. Под землей – настоящий город, где работают высокопрофессиональные люди, любящие свою профессию, решают очень сложные задачи и выполняют очень важные задачи для нашего государства задачи, выпуская калийные удобрения высочайшего качества, – подчеркнул Андрей Бочаров, ознакомившись с условиями труда шахтеров и технологиями, которые применяются на предприятии. 



Предприятие свои обязательства выполняет. Уверен, что до конца года плановые показатели будут выполнены полностью. Развитие Котельниковского ГОКа даст дополнительные возможности промышленному комплексу Волгоградской области. Отметим, что визит Андрея Бочарова в Котельниково состоялся накануне Дня шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, 30-го числа. Пользуясь случаем, Бочаров поздравил сотрудников ГОКа с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им успехов и семейного благополучия.



На встрече с работниками губернатор сравнил ГОК с великими стройками советского времени.

– Для Волгоградской области огромная ответственность – реализовать проект с нуля. Мы прошли непростой путь: были победы, просчеты, успехи и трудности. Вместе справились – и сегодня комбинат дает продукцию, которая нужна АПК для продовольственной безопасности страны, – заявил глава региона.



На торжественном мероприятии Андрей Бочаров вручил награды лучшим работникам ГОКа.

Фото, видео: администрация Волгоградской области

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