



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках своего визита в Котельниковский район 28 августа встретился с коллективом горно-обогатительного комбината (ГОК) «ЕвроХим – ВолгаКалий». Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона осмотрел производственные объекты и лично спустился в шахту на глубину 1,1 километра, чтобы оценить условия труда горняков.









Отметим, что для котельниковского ГОКа 2026 год юбилейный – предприятие отмечает 20-летие. За это время при поддержке государства на базе крупнейшего в европейской части России по запасамк калийных солей Гремячинского месторождения был создан современный производственный комплекс. Первая очередь ГОКа запущена в 2024 году, сейчас идет второй этап масштабного инвестпроекта: строительство надземных и подземных объектов в рамках специального инвестконтракта с Минпромторгом и регионом.

– Сегодня очень важный для Волгоградской области день. По-настоящему можно сказать, и это так и есть: на карте Российской Федерации появился новый шахтерский регион – Волгоградская область. Мощная работа. Очень впечатляет. Под землей – настоящий город, где работают высокопрофессиональные люди, любящие свою профессию, решают очень сложные задачи и выполняют очень важные задачи для нашего государства задачи, выпуская калийные удобрения высочайшего качества, – подчеркнул Андрей Бочаров, ознакомившись с условиями труда шахтеров и технологиями, которые применяются на предприятии.





– Предприятие свои обязательства выполняет. Уверен, что до конца года плановые показатели будут выполнены полностью. Развитие Котельниковского ГОКа даст дополнительные возможности промышленному комплексу Волгоградской области. Отметим, что визит Андрея Бочарова в Котельниково состоялся накануне Дня шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, 30-го числа. Пользуясь случаем, Бочаров поздравил сотрудников ГОКа с предстоящим профессиональным праздником, пожелав им успехов и семейного благополучия.









На встрече с работниками губернатор сравнил ГОК с великими стройками советского времени.

– Для Волгоградской области огромная ответственность – реализовать проект с нуля. Мы прошли непростой путь: были победы, просчеты, успехи и трудности. Вместе справились – и сегодня комбинат дает продукцию, которая нужна АПК для продовольственной безопасности страны, – заявил глава региона.









На торжественном мероприятии Андрей Бочаров вручил награды лучшим работникам ГОКа.