



В Государственном архиве Волгоградской области открылась выставка, посвященная 84-й годовщине одной из самых драматичных страниц истории региона – гибели парохода «Иосиф Сталин» и его пассажиров.

Трагедия августа 1942 года

В ночь с 26 на 27 августа 1942 года пароход «Иосиф Сталин» (до революции носивший название «Графиня») в составе каравана из трех судов пытался эвакуировать из осажденного Сталинграда мирных жителей – в основном женщин и детей.

Караван следовал из Сталинграда в Куйбышев. Когда суда проходили опасный участок в районе поселка Рынок, немецкие войска с правого берега Волги открыли шквальный огонь. Если двум другим пароходам – «Михаилу Калинину» и «Парижской коммуне» – удалось проскочить, то «Иосиф Сталин», оказавшийся в 200 метрах от орудий, был расстрелян практически в упор.





На судне вспыхнул сильный пожар. Из-за попадания снаряда вышло из строя машинное отделение, и пароход потерял ход. Капитан Иван Рачков, получивший ранение, оставался на посту и пытался спасти людей, направив горящее судно на мель. Он погиб при исполнении долга и был посмертно награжден орденом Ленина.

Из примерно 1200 пассажиров спастись удалось лишь около 150 человек. Часть людей погибла от огня и пуль, другие утонули, пытаясь вплавь добраться до берега. Выжившие провели несколько дней на песчаной отмели, скрываясь от обстрелов. Это была самая масштабная трагедия на Волге за время Сталинградской битвы, после которой власти отказались от попыток эвакуировать мирное население через простреливаемые участки.

Увидеть своими глазами

Посетители выставки Госархива в Волгограде смогут увидеть уникальные документы, которые раньше были доступны лишь узкому кругу специалистов. Впервые в одном месте собраны рассекреченные материалы из Центрального архива Минобороны РФ, архивов УФСБ по Волгоградской области, а также государственных хранилищ Волгоградской и Нижегородской областей.

На выставке представлены воспоминания очевидцев, карты, фотографии, рапорты и отчеты, раскрывающие неизвестные подробности тех событий.

Как сообщает портал Volganet.net, экспозиция будет работать до 1 октября 2026 года.