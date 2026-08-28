Волгоградстат изучит состояние здоровья жителей на примере 972 семей





С 3 сентября по 2 октября в Волгоградской области пройдет выборочное статистическое наблюдение состояния здоровья населения. В Волгоградской области интервьюеры посетят 972 домохозяйства в 26 населенных пунктах региона, пояснили в Волгоградстате.

Собранные сведения позволят государству оценить приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки и физическую активность граждан. Итоги наблюдения используют для оценки успешности реализации национального проекта «Демография», а также при разработке мер демографической и социальной политики.



По итогам аналогичного наблюдения в 2024 году выяснилось, что 40,6% опрошенных оценили свое здоровье как хорошее. 8,1% имели полную информацию о рациональном режиме и правильном питании. 71,6% принявших участие в статистическом наблюдении заявили, что не курят. 41,5% мужчин и 50,7% женщин рассказали, что проходили диспансеризацию.



