Главное

Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗ Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Медведев: планов мобилизации в России нет
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 августа заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию. По его словам, потребности в этом нет – военнослужащих, заключивших контракт, достаточно для...
Федеральные новости
 Атака БПЛА на Ростов: есть раненые и разрушения
Ночью 29 августа Пролетарский район Ростова-на-Дону подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Как передает Привет-Ростов, в результате ударов повреждены две многоэтажки, на месте работают экстренные службы.  По информации губернатора...
Общество

ВСУ направили ракеты на Волгоград 29 августа: подробно

Общество 29.08.2026 08:40
0
29.08.2026 08:40


Ночью 29 августа Волгоградская область подверглась вражеской атаке. В 03-53 ч. в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности. 

Жителей призвали не поддаваться панике и выполнить необходимые действия: отключить газ, электричество и проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы воду, теплую одежду и необходимые лекарства. В населенных пунктах заработали тревожные сирены. 

Отметим, что несмотря на ракетную опасность воздушная гавань Волгограда продолжила свою работу в штатном режиме. Однако к утру 29 августа на фоне налёта БПЛА на регионы юга и центральной части России произошёл сбой в работе аэропорта. 

С 08:00 на 12:45 отложено прибытие в город на Волге самолёта № U6 1850 из Анталья авиакомпании «Ural Airlines». Также с задержкой в областном центре приземлится московский рейс № DP 6965 «Победы». 

Также задерживаются рейсы из Новосибирска и Батуми. Соответственно, задерживается и отправление самолётов обратными маршрутами. 

Ракетная опасность была отменена спустя час после ее введения – в 04:35 ч. 

Между тем, по данным Минобороны, Волгоградская область миновала налета украинских дронов ночью 29 августа. По данным ведомства, атакам подверглись другие регионы. Так, всего был сбит 313 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.08.2026 08:40
Общество 29.08.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 08:27
Общество 29.08.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 07:41
Общество 29.08.2026 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 07:28
Общество 29.08.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2026 07:06
Общество 29.08.2026 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 21:55
Общество 28.08.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 21:24
Общество 28.08.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 21:09
Общество 28.08.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 20:57
Общество 28.08.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 20:33
Общество 28.08.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 20:13
Общество 28.08.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 19:45
Общество 28.08.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 19:26
Общество 28.08.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 19:26
Общество 28.08.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2026 18:44
Общество 28.08.2026 18:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:53
Медведев: планов мобилизации в России нетСмотреть фотографии
08:40
ВСУ направили ракеты на Волгоград 29 августа: подробноСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
08:05
Атака БПЛА на Ростов: есть раненые и разрушенияСмотреть фотографии
07:41
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и АнтальюСмотреть фотографии
07:28
УФАС предупредило полигон в Волжском за отказ в договоре на отходыСмотреть фотографии
07:06
В Волгоградской области ночью угрожала ракетная опасностьСмотреть фотографии
21:55
Китайцы придумали для парка Волгограда сказочный фонтанСмотреть фотографии
21:47
Тело второго утонувшего нашли под УрюпинскомСмотреть фотографии
21:24
Волгоградстат изучит состояние здоровья жителей на примере 972 семейСмотреть фотографии
21:09
В Камышине на учениях спасли заблокированных огнем людейСмотреть фотографии
20:33
196 волгоградцев пожаловались на навязчивых коллекторовСмотреть фотографии
20:13
Барельеф Сталина вернули на корпус ВолгГМУСмотреть фотографии
20:00
Стабильность в действии: как промышленность Волгоградской области развивается, несмотря на вызовы времениСмотреть фотографии
19:45
Прошла через бои с фашистами на Донбассе: ветерану ВОВ Любови Ткачевой – 100 летСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам покажут рассекреченные архивы о гибели парохода «Иосиф Сталин»Смотреть фотографии
19:26
Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 1378Смотреть фотографии
18:44
МЧС наградило Сергея Якшина, спасшего провалившихся под лед детей на АхтубеСмотреть фотографии
18:02
Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗСмотреть фотографии
17:55
Шахтерский регион на карте России: Бочаров спустился в шахту волгоградского ГОКаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волжском перед 1 Сентября сменили главу управления образованияСмотреть фотографии
17:01
Щебень здесь: ООО «Молот» предлагает более полутора десятков видов продукции вторичной переработкиСмотреть фотографии
16:55
Душераздирающее расставание пожилой волгоградки с собакой показали волонтерыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Силовики предотвратили условный теракт в КамышинеСмотреть фотографии
15:48
Два аквапарка в топе и три строки в федеральном рейтинге. Drivee изучил лето Волгограда 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Продавшей квартиру по «схеме Долиной» волгоградке отказали в возвращении жильяСмотреть фотографии
15:35
Турнир в Кисловодске принес золото волгоградской теннисистке ПановойСмотреть фотографии
15:15
Росгвардия забрала из волгоградской больницы агрессивного посетителяСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде облсуд рассмотрит апелляцию депутата Короткова на изъятие 164 млн рублейСмотреть фотографии
14:51
Полиция выписала крупные штрафы родителям юных гонщиков в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
 