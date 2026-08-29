ВСУ направили ракеты на Волгоград 29 августа: подробно





Ночью 29 августа Волгоградская область подверглась вражеской атаке. В 03-53 ч. в регионе была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Жителей призвали не поддаваться панике и выполнить необходимые действия: отключить газ, электричество и проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы воду, теплую одежду и необходимые лекарства. В населенных пунктах заработали тревожные сирены.

Отметим, что несмотря на ракетную опасность воздушная гавань Волгограда продолжила свою работу в штатном режиме. Однако к утру 29 августа на фоне налёта БПЛА на регионы юга и центральной части России произошёл сбой в работе аэропорта.

С 08:00 на 12:45 отложено прибытие в город на Волге самолёта № U6 1850 из Анталья авиакомпании «Ural Airlines». Также с задержкой в областном центре приземлится московский рейс № DP 6965 «Победы».

Также задерживаются рейсы из Новосибирска и Батуми. Соответственно, задерживается и отправление самолётов обратными маршрутами.

Ракетная опасность была отменена спустя час после ее введения – в 04:35 ч.

Между тем, по данным Минобороны, Волгоградская область миновала налета украинских дронов ночью 29 августа. По данным ведомства, атакам подверглись другие регионы. Так, всего был сбит 313 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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