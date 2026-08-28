



В марте 2026 года на острове Зеленый на реке Ахтубе Сергей Якшин предотвратил трагедию. Мужчина заметил компанию подростков, идущих по льду, и предупредил их об опасности. Однако спустя некоторое время две девочки все же провалились в ледяную воду.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области, Сергей, не раздумывая, бросился на помощь. Добравшись до полыньи, он вошел в воду и в первую очередь постарался успокоить испуганных детей. Хрупкий лед ломался под руками, но мужчина пробирался к более прочной кромке и помог обеим девочкам выбраться из воды.

Спасенных отвели в ближайший байк-клуб, переодели в сухую одежду и оказали необходимую помощь. Позже одна из мам лично пришла поблагодарить Сергея за его поступок.





Сам Сергей давно занимается закаливанием и является основателем проекта «Дом моржа». Вместе с единомышленниками и сотрудниками МЧС России он проводит в школах уроки безопасности: рассказывает детям о правилах поведения на льду и о том, как действовать в экстренной ситуации.

За проявленные мужество и решительность приказом МЧС России Сергей Якшин награжден медалью «За спасение погибающих на водах». От имени Главного управления МЧС по Волгоградской области его поздравил начальник Центра ГИМС Игорь Гофман.