Барельеф Сталина вернули на корпус ВолгГМУ





Барельеф Иосифа Сталина возвращен на свое историческое место в рамках реставрации объекта культурного наследия регионального значения – здания Высшей партийной школы, где сейчас размещается главный корпус Волгоградского медуниверситета.

Напомним, архитекторами Высшей партийной школы являются Василий Симбирцев и Ефим Левитан. За этот проект в 1951 году зодчие были удостоены Сталинской премии II степени.



Изначально парадную входную группу здания венчали четыре барельефа. Однако в 1961 году, в рамках кампании по десталинизации, один из них — с профилем Сталина — был демонтирован.





Ранее были восстановлены другие утраченные элементы исторического фасада, включая надписи на разворотах книг капителей, балюстрада ограждения кровли, исторические дверные заполнения и декоративная лепнина. Здание украсила новая архитектурная подсветка.



Фото ВолгГМУ