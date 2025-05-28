Экономика

В Центробанке рассказали волгоградцам о возросших инфляционных ожиданиях

Экономика 28.05.2025 18:41
0
28.05.2025 18:41


Центробанк поделился результатами социологического исследования, посвящённого инфляционным ожиданиям населения. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за месяц оценки респондентов по всей стране, в том числе и в Волгоградской области, существенно ухудшились. Участники опроса ожидают, что в течение года уровень роста цен составит 13,4%.

Примечательно, что ранее россияне менее пессимистично смотрели на грядущие перспективы. В апреле 2025 года инфляционные ожидания населения фиксировались экспертами на уровне 13,1%.

Также специалисты обращают внимание на разнонаправленную тенденцию. Общая статистика ухудшилась в основном за счёт мнения граждан, не имеющих накоплений, при этом россияне, отложившие в заначку определённую сумму, делятся с исследователями более радужными ожиданиями.

Отметим, по прогнозу Центробанка переживать россиянам не о чем. Специалисты по-прежнему настаивают, что по итогу 2025 года им удастся удержать реальную инфляцию на уровне 7-8%, а в 2026 году этот показатель и вовсе вернётся на целевой уровень в 4%. Для этого монетарные власти предпринимают комплекс мер по «охлаждению» экономики, в том числе и за счёт поддержания высокого уровня ключевой ставки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.05.2025 10:29
Экономика 28.05.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.05.2025 12:00
Экономика 27.05.2025 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 18:49
Экономика 26.05.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.05.2025 17:12
Экономика 26.05.2025 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 15:46
Экономика 26.05.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.05.2025 06:18
Экономика 23.05.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.05.2025 06:17
Экономика 22.05.2025 06:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 21:17
Экономика 21.05.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.05.2025 16:22 Реклама
Экономика 21.05.2025 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.05.2025 15:56
Экономика 21.05.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2025 18:01
Экономика 19.05.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.05.2025 15:36
Экономика 19.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.05.2025 13:40
Экономика 17.05.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2025 21:12
Экономика 16.05.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.05.2025 08:15
Экономика 16.05.2025 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В Центробанке рассказали волгоградцам о возросших инфляционных ожиданияхСмотреть фотографии
17:55
Убивший в Волгограде иностранного студента Виталий Васильев вышел на свободуСмотреть фотографии
17:38
Приставы составили портрет типичного волгоградского алиментщикаСмотреть фотографии
16:56
Бастрыкин заинтересовался волокитой при расследовании нерасселения волгоградского МКДСмотреть фотографии
16:47
УФСБ по Волгоградской области отмечает 107-летиеСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на 90 суток закрыли ритуальное кафе из-за санитарных нарушенийСмотреть фотографии
15:51
«Пламя уже подошло к дороге»: в Волгограде тушат крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Путин поручил создать условия для самореализации бойцов СВОСмотреть фотографии
14:43
«Водитель успел отсоединить тягач»: грузовой прицеп вспыхнул на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском владельцев пекарни «Печка» приговорили к принудительным работамСмотреть фотографии
14:24
Ветераны железнодорожного транспорта высадили аллею черемухи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:12
На экс-сотрудника ГИБДД в Волгограде возбудили дело за подделку протоколовСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде обнаружили 109 кг форели с нарушениями храненияСмотреть фотографии
13:01
«Всем на пол!»: В Волгограде силовики провели масштабный рейд по рынкам и общепитамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгограде возложением цветов отметили День пограничникаСмотреть фотографии
12:11
Закон о выборах и референдумах изменят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде квартиры в новостройках продолжают стремительно дешеветьСмотреть фотографии
11:25
Андрей Бочаров принял участие в передаче 35 автомобилей ветеранам СВОСмотреть фотографии
11:20
Росводресурсы завершают трехнедельную рыбную полку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области новорожденный умер после кормленияСмотреть фотографии
10:29
Виноваты дачники? В ЦБ объяснили волгоградцам причины разгулявшейся инфляцииСмотреть фотографии
10:02
Пикап завис между полосами после ДТП в тоннеле на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Участвовавшему в драке юных футболистов в Волгограде фанату на год запретили посещать матчиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградке грозит десятилетний срок за фиктивную инвалидностьСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом водителя оштрафовали за причинение боли сотрудникам ДПССмотреть фотографии
08:54
Волгоградские банкиры назвали самые популярные купюры для фальшивомонетчиковСмотреть фотографии
08:29
45 пьяниц за рулем задержали в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
08:08
Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу РосавиацииСмотреть фотографии
07:11
«Все, как у детей»: сотрудница «Сталинградской битвы» выкармливает выкинутых из гнезда двоих бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
 