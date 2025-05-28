В Центробанке рассказали волгоградцам о возросших инфляционных ожиданиях





Центробанк поделился результатами социологического исследования, посвящённого инфляционным ожиданиям населения. Как сообщает ИА «Высота 102», всего за месяц оценки респондентов по всей стране, в том числе и в Волгоградской области, существенно ухудшились. Участники опроса ожидают, что в течение года уровень роста цен составит 13,4%.

Примечательно, что ранее россияне менее пессимистично смотрели на грядущие перспективы. В апреле 2025 года инфляционные ожидания населения фиксировались экспертами на уровне 13,1%.

Также специалисты обращают внимание на разнонаправленную тенденцию. Общая статистика ухудшилась в основном за счёт мнения граждан, не имеющих накоплений, при этом россияне, отложившие в заначку определённую сумму, делятся с исследователями более радужными ожиданиями.

Отметим, по прогнозу Центробанка переживать россиянам не о чем. Специалисты по-прежнему настаивают, что по итогу 2025 года им удастся удержать реальную инфляцию на уровне 7-8%, а в 2026 году этот показатель и вовсе вернётся на целевой уровень в 4%. Для этого монетарные власти предпринимают комплекс мер по «охлаждению» экономики, в том числе и за счёт поддержания высокого уровня ключевой ставки.