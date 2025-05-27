Происшествия

Опубликовано видео с места жуткого ДТП под Волгоградом с 6 пострадавшими

Происшествия 27.05.2025 08:59
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27.05.2025 08:59




Появились видеокадры последствий аварии, произошедшей утром 27 мая в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщало  ИА «Высота 102», ДТП случилось ДТП случилось на 610-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»  с участием автомашин Peugeot и Chang Gang. По данным облздрава, в аварии пострадали шесть человек, среди них – трое подростков. Дети эвакуированы в больницу №7, двое мужчин и женщина – в больницу №25. 
Известно, что среди пострадавших – члены семьи, которая ехала на отдых в Анапу из ЯМАО. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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