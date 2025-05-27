В страшном ДТП под Волгоградом ранены 6 человек

Общество 27.05.2025 08:45
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27.05.2025 08:45
Трое детей, пострадавших в жутком ДТП в Дубовском районе, эвакуированы в больницу №7. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, травмы получили двое 14-летних и 15-летний подростки. Они проходят обследование, состояние детей уточняется.
Также в результате аварии в БСМП №25 в Волгоград доставлены двое мужчин и 30-летняя женщина.
Напомним, страшное ДТП случилось утром 27 мая на 610-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» с участием автомашин Peugeot и Chang Gang. Среди пострадавших - члены семьи, которая ехала из ЯМАО на отдых в Анапу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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