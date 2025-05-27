Экология

Два краснокнижных гриба нашли микологи в Волгоградской области

Экология 27.05.2025 08:27
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27.05.2025 08:27


Неожиданным открытием закончилась экспедиция ученых-микологов в природном парке «Нижнехоперский». Как сообщили ИА «Высота 102» в парке, специалисты из Тулы, Ростова-на-Дону в течение 4 дней обследовали территории Нехаевского и Кумылженского районов Волгоградской области. В результате экспедиции были выявлены два вида редчайших грибов, занесенных не только в Красную книгу Волгоградской области, но и в Красную книгу Российской Федерации и в Международную Красную книгу.
Гастроспориум простой (Gastrosporium simplex) был найден в Нехаевском районе, а трутовик корнелюбивый (Polyporus rhizophilus) -  в Кумылженском районе. Данные виды грибов являются индикаторами хорошо сохранившихся природных сообществ. Всего 12 видов грибов занесены в Красную книгу Волгоградской области.
Фото парка «Нижнехоперский» VK.com   

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