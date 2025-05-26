Жителей Котово потрясла гибель двух лебедят в браконьерской сети

Фото Общественный контроль города t.me
Происшествия 26.05.2025 20:52
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26.05.2025 20:52
Фото Общественный контроль города t.me
Трагедия произошла накануне, 25 мая, на городском пруду №2 в Котово Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в браконьерской сети запутались трое детенышей лебедей. Двое малышей, к сожалению, погибли. Одного удалось спасти.
В браконьерской сети оказалось много живой рыбы – карасей, линей – и черепаха. Рыбу и черепаху котовчане тоже выпустили в пруд. Горожане сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Котовчане потрясены гибелью детенышей. Жители целыми семьями с детьми ходят на водоем, чтобы понаблюдать за жизнью лебединых семей. Они надеются, что браконьеры, погубившие птиц, будут найдены и наказаны.Напомним, осенью прошлого года на водоеме в Котово погибла практически вся семья лебедей с детенышами. Причина осталась неизвестной.
Фото Общественный контроль города t.me
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