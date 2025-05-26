Происшествия

У жителя Волгоградской области огонь уничтожил недвижимость и машину

Происшествия 26.05.2025 09:23
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26.05.2025 09:23


В станице Алексеевская Волгоградской области накануне, 25 мая, потушили пожар. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось около одиннадцати часов вечера. Сначала в одном из домовладений загорелся гараж с автомобилем, а затем огонь перекинулся на кухню. В итоге движимое и недвижимое имущество было уничтожено. 
Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Фото V102.RU (архив)

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