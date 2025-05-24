«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»





В поединке заключительного тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги волгоградский «‎Ротор» уступил на домашнем стадионе команде «Уфа‎». Как сообщает V102.RU, «‎сине-голубые» уступили противнику на «Волгоград Арене‎» со счетом 0:2.

Больше половины игры команды играли в равном темпе. Подопечные Дениса Бояринцева владели территориальным преимуществом. Несколько ударов были нанесены в створ противника.

Несмотря на преимущество, на 69-й минуте в ходе контратаки смогли завладеть преимуществом и забить первый гол в матче. Отличился точным ударом за команду из столицы Башкортостана Расул Гыстаров. За 4 минуты до конца игры вторым голом отметился за «Уфу‎» Владислав Адаев.