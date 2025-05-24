«‎Ротор» проиграл заключительный матч в сезоне «Уфе‎»

В поединке заключительного тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги волгоградский «Ротор» уступил на домашнем стадионе команде «Уфа». Как сообщает V102.RU, «сине-голубые» уступили противнику на «Волгоград Арене» со счетом 0:2.
Больше половины игры команды играли в равном темпе. Подопечные Дениса Бояринцева владели территориальным преимуществом. Несколько ударов были нанесены в створ противника.
Несмотря на преимущество, на 69-й минуте в ходе контратаки смогли завладеть преимуществом и забить первый гол в матче. Отличился точным ударом за команду из столицы Башкортостана Расул Гыстаров. За 4 минуты до конца игры вторым голом отметился за «Уфу» Владислав Адаев.