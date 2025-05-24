Спорт

Волгоградский «Ротор» 24 мая завершит сезон домашним матчем с «Уфой»

Спорт 24.05.2025 07:25
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24.05.2025 07:25


«Ротор» сегодня, 24 мая, дома сыграет с «Уфой» в заключительном, 34-м туре Первой лиги сезона 24-25. Матч на «Волгоград Арене» начнется в 13-00 ч., сообщает ИА «Высота 102». 

Сине-голубые уже гарантированно займут место в первой половине таблицы по итогам первенства. Волгоградская команда на данный момент занимает восьмое место с 47 очками. Подопечные Дениса Бояринцева только в прошлом поединке потерпели первое за семь матчей поражение в противостоянии с песчанокопской «Чайкой» в гостях со счетом 0:1. Помимо отрицательного результата «Ротор» по ходу игры потерял из-за травм центральных защитников Заурбека Плиева и Александра Клещенко. При этом сине-голубые имели несколько моментов для взятия ворот, но не реализовали свои шансы.

Если говорить в общем, то уже сейчас сезон «Ротора» можно признать успешным с учетом того, что клуб только в прошлом году вернулся в Первую лигу и сразу же уверенно справился с задачей сохранения прописки в первенстве, закрепившись в середине таблицы. Волгоградский коллектив в случае сегодняшней победы может улучшить свое положение, поднявшись на одну строчку. Столичная «Родина», имеющая 47 очков и опережающая «Ротор» по дополнительным показателям, сыграет дома с «Шинником». 

«Уфа» только в прошлом туре обеспечила себе место в Первой лиге на следующий сезон. Подопечные известного в прошлом футболиста сборной России Омари Тетрадзе  уступили дома тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2, но благодаря победе «Урала» над «Тюменью» (2:1) «горожане» стали недосягаемыми для «Тюмени», которая вместе с «Соколом» и «Аланией» вылетела во Вторую лигу. Уфимцы же на данный момент расположились на 15-й позиции с 32 очками в активе.

Нет сомнений, что сегодня болельщики на «Волгоград Арене» тепло поприветствуют хозяев за хорошо проведенный сезон, а футболисты постараются отблагодарить своих преданных болельщиков победным результатом и завершением первенства на мажорной ноте. Кроме того, «Ротор» намерен взять реванш за поражение в первом круге в столице Башкортостана со счетом 0:2. Отметим, в 11-30 ч. на площади перед стадионом начнется автограф-сессия игроков сине-голубых Александра Клещенко и Тимура Касимова, а болельщиков, которые попрощаются с домашними поединками своей любимой команды до середины лета, ждет яркая предматчевая развлекательная программа. Финал футбольного сезона в Волгограде обещает быть интересным.   

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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