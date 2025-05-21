Ураган, который бушевал этой ночью в Волгограде, снес шатер гастролирующего в городе-герое цирка на воде. Как сообщает V102.RU, последствия разгула стихии выложили горожане в местных пабликах.

- К сожалению, произошел форс-мажор. Гастроли в Волгограде приостановлены, - сообщили информагентству сотрудники «Цирка на Воде».





В цирке подтвердили, что под форс-мажором имеется ввиду прошедший в Волгограде ураган, но от дальнейших комментариев воздержались. На какой срок приостановлены гастроли и какой ущерб нанесен стихией - неизвестно. В цирке не стали отвечать на эти вопросы.

- Сегодня ночью, в 23:20, в Волгограде в результате резкого ухудшения погодных условий — проливного дождя и шквалистого ветра с порывами свыше 20 м/с — произошло обрушение купола цирка-шапито. К счастью, жертв и пострадавших нет. На момент происшествия внутри не находились ни зрители, ни артисты. Все сотрудники и животные в безопасности, - так «Цирка на Воде» официально прокомментировал ночное происшествие в соцсетях. - Сообщаем, что все конструкционные элементы цирка были технически исправны, своевременно проверены и соответствовали требованиям безопасности. Причиной случившегося стали исключительно экстремальные погодные условия, которые невозможно было предугадать в полном объёме. В настоящее время проводится оценка ущерба и принимается решение о дальнейшей судьбе гастрольной программы. Все мероприятия в Волгограде отменены. Зрители, ранее приобретшие билеты, получат полный возврат денежных средств.

Отметим, что авторское шоу «Цирка на Воде» находится с гастролями в Волгограде с 17 мая. Шатер для выступлений установили у ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда.

Видео: жесть Волгограда / t.me