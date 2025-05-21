Происшествия 21.05.2025 08:09
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21.05.2025 08:09
Последствия ночной грозы и урагана попали на кадры, сделанные жителями Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, результатом разгулявшейся стихии стали поваленные деревья и рухнувшие рекламные конструкции.
Упавшие деревья в некоторых дворах перекрыли проезд, но больше всего не повезло автолюбителям, чьи машины завалило ветками.
В Волжском в промзоне рухнула труба в виде арки прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. На исчезновение электричества после бури жаловались жители поселка Горьковский Советского района Волгограда, Средней Ахтубы, также частично свет пропадал и в Волжском. Очевидцы также сообщают об оборванных проводах в Волжском.
Напомним, синоптики обещают улучшение погоды лишь к выходным. Сегодня в регионе вновь ожидаются осадки в виде ливней, а также грозы.
Фото Жесть Волжского t.me
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