Спорт

Волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой России по панкратиону

Спорт 20.05.2025 06:50
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20.05.2025 06:50


Волгоградские спортсмены Виктория Дудакова и Магомед Махамаев в Московской области стали чемпионами России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион классический. Как сообщили в ВООО «Динамо» ИА «Высота 102», впервые в истории развития панкратиона в нашем регионе сразу два волгоградских участника завоевали золотые медали крупнейшего национального турнира в данном виде спорта.  

В финальном поединке российского чемпионата Дудакова, представлявшая на состязаниях столичный регион, в весе до 58 кг техническим нокаутом победила чемпионку мира по панкратиону Веронику Сушину, выступавшую за Санкт-Петербург. Благодаря триумфу Виктория попала в состав сборной России на мировой форум, который пройдет в Сербии предстоящей осенью - в октябре.


Напомним, 26-летняя уроженка Волгограда ранее выступала в UFC. В январе текущего года Дудакова попала в скандальную ситуацию со своим тренером Гасанали Гасаналиевым после проигрышного боя против американки Фатимы Клайн. Затем Дудакова заявила в своих соцсетях, что ее контракт с UFC завершился, поэтому она покинула организацию.

Кроме того, еще один волгоградец Магомед Махамаев в весовой категории до 84 кг, победив во всех четырех поединках, завоевал золотую медаль. Чемпион мира по кикбоксингу в финальном бою оказался сильнее дагестанца Магди Алигаджиева. Магомед также стал первым в истории нашего региона мастером спорта по панкратиону и в составе сборной России отправится на чемпионат мира. Отметим, Дудакова и Махамаев впервые участвовали в чемпионате страны по панкратиону.


Заур Абдулаев в весе до 77 кг стал бронзовым призером и принес еще одну награду чемпионата России в копилку сборной Волгоградской области, главным тренером которой является Гасанали Гасаналиев.

Фото: Федерация панкратиона России

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