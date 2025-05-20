



Волгоградские спортсмены Виктория Дудакова и Магомед Махамаев в Московской области стали чемпионами России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион классический. Как сообщили в ВООО «Динамо» ИА «Высота 102», впервые в истории развития панкратиона в нашем регионе сразу два волгоградских участника завоевали золотые медали крупнейшего национального турнира в данном виде спорта.

В финальном поединке российского чемпионата Дудакова, представлявшая на состязаниях столичный регион, в весе до 58 кг техническим нокаутом победила чемпионку мира по панкратиону Веронику Сушину, выступавшую за Санкт-Петербург. Благодаря триумфу Виктория попала в состав сборной России на мировой форум, который пройдет в Сербии предстоящей осенью - в октябре.





Напомним, 26-летняя уроженка Волгограда ранее выступала в UFC. В январе текущего года Дудакова попала в скандальную ситуацию со своим тренером Гасанали Гасаналиевым после проигрышного боя против американки Фатимы Клайн. Затем Дудакова заявила в своих соцсетях, что ее контракт с UFC завершился, поэтому она покинула организацию.

Кроме того, еще один волгоградец Магомед Махамаев в весовой категории до 84 кг, победив во всех четырех поединках, завоевал золотую медаль. Чемпион мира по кикбоксингу в финальном бою оказался сильнее дагестанца Магди Алигаджиева. Магомед также стал первым в истории нашего региона мастером спорта по панкратиону и в составе сборной России отправится на чемпионат мира. Отметим, Дудакова и Махамаев впервые участвовали в чемпионате страны по панкратиону.





Заур Абдулаев в весе до 77 кг стал бронзовым призером и принес еще одну награду чемпионата России в копилку сборной Волгоградской области, главным тренером которой является Гасанали Гасаналиев.