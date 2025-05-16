Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ Волгограда





Покупателей и персонал Ворошиловского торгового центра в Волгограде попросили покинуть здание днем 16 мая. Как стало известно ИА «Высота 102», срочная эвакуацияп потребовалась из-за сработавшей пожарной сигнализации.

- Примерно в 14:20 во всем здании сработало звуковое оповещение о возгорании. Охрана попросила покинуть здание на время осмотра. Буквально через пару минут все вернулись уже к работе, - рассказала сотрудница одного из магазинов в торговом центре.

Как удалось уточнить корреспондентам информагентства, сигнализация сработала во время проведения ремонтных работ в одном из помещений.