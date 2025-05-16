Происшествия

Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ Волгограда

Происшествия 16.05.2025 15:27
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16.05.2025 15:27


Покупателей и персонал Ворошиловского торгового центра в Волгограде попросили покинуть здание днем 16 мая. Как стало известно ИА «Высота 102»,  срочная эвакуацияп потребовалась из-за сработавшей пожарной сигнализации.  

- Примерно в 14:20 во всем здании сработало звуковое оповещение о возгорании. Охрана попросила покинуть здание на время осмотра. Буквально через пару минут все вернулись уже к работе, - рассказала сотрудница одного из магазинов в торговом центре. 

Как удалось уточнить корреспондентам информагентства, сигнализация сработала во время проведения ремонтных работ в одном из помещений. 

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