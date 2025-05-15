Cтрашное массовое ДТП с трактором в центре Волгограда 15 мая попало на видео





В Центральном районе Волгограда утром 15 мая произошло столкновение трех легковых автомобилей и трактора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате одна машина перевернулась, есть пострадавший. Момент столкновения зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

По информации пресс-службы главка МВД, массовое столкновение транспортных средств произошло в 08.20 на пересечении улиц Ткачева и Рокоссовского.





– В результате ДТП за медицинской помощью обратился один участник ДТП. На месте работают экипажи городской Госавтоинспекции, – уточнили в Главке.

Судя по видеокадрам с дорожных камер, водитель трактора по инерции вырулил на крайнюю левую полосу, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. В результате произошло столкновение трактора и Nissan, водитель которого в этот момент на приличной скорости выехал со средней полосы.

Водитель кроссовера не имел возможности затормозить, в итоге машина перевернулась и, пролетев на крыше несколько метров, врезалась в другое авто на встречной полосе. Трактор, в свою очередь, врезался еще в одну легковушку на перекрестке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области