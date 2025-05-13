Расследования

Под Волгоградом 21 коммунальщику выплатили долги по зарплате

Расследования 13.05.2025 19:08
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13.05.2025 19:08


В Волгоградской области после вмешательства прокуратуры удалось погасить зарплатные долги сотрудникам МАУ КХ «Быково». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального надзорного органа, поводом для проверки организации стало обращение местной жительницы, пожаловавшейся на невыплату алиментов ее бывшим супругом, работником данного учреждения. 
Выяснилось, что мужчина не платил алименты из-за того, что вовремя не получал зарплату. И не только он один. Руководство МАУ задолжало 21 работникам более 400 тысяч рублей. 
В суд были предъявлены исковые заявления о взыскании с МАУ КХ «Быково» в пользу работников задолженности по заработной плате и компенсации за нарушение сроков ее выплаты. В итоге зарплатные долги были погашены, а также выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработанных денег в размере 30 тысяч рублей. Так что бывший муж заявительницы также смог выполнить обязательства перед ребенком. 
Фото V102.RU

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