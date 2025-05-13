Происшествия

«Всё село об этом говорит»: в Волгограде спасают ребенка из Калмыкии, пострадавшего от падения футбольных ворот

Происшествия 13.05.2025 10:50
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13.05.2025 10:50


Первоклассника из села Малые Дербеты республики Калмыкия, получившего тяжелые травмы в результате падения футбольных ворот, экстренно доставили в Волгоград. Как сообщили V102.RU в экстренных службах региона, мальчика в тяжелом состоянии привезли на скорой из соседнего региона в волгоградскую больницу №15.

- Мальчика к нам доставили в очень тяжелом состоянии. Он был без сознания, - сообщили V102.RU в Малодербетовской районной больнице. - Нужна была помощь специалистов, которые находятся в областном центре. И как можно быстрее. До Волгограда его оказалось везти быстрее, чем в Элисту. Есть же разница 40 минут или 2,5 часа? Вот поэтому приняли решение везти ребенка в Волгоград.

По сведениям информагентства, пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с закрытым переломом основания черепа.

Известно, что 7-летний мальчик получил такую травму в ходе игры в футбол. Жители села Малые Дербеты шокированы случившемся, так как на футбольном поле всегда много молодежи.

- Ребенок был доставлен в близлежащее медучреждение - больницу №15, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Для дальнейшего лечения согласно маршрутизации пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №7, где проходит лечение в условиях реанимации, состояние тяжелое, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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