Происшествия

Пропавшего 5 мая пенсионера нашли мертвым на берегу реки под Волгоградом

Происшествия 12.05.2025 20:30
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12.05.2025 20:30


В Городищенском районе Волгоградской области обнаружили мертвым пропавшего ранее без вести 69-летнего пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины нашли на берегу реки Карповка местные жители. 

По данным информагентства, пожилой мужчина ушел из дома и пропал в начале месяца – за помощью к правоохранителям родные пенсионера обратились 5 мая. Накануне, 11 мая, его труп был найден вблизи села Карповка. 

Вероятнее всего, смерть мужчины наступила по естественным причинам – следов насильственной смерти не обнаружено. 

По данным СУ СК России по Волгоградской области, в настоящее время проводится проверка.  

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