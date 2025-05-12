Пропавшего 5 мая пенсионера нашли мертвым на берегу реки под Волгоградом





В Городищенском районе Волгоградской области обнаружили мертвым пропавшего ранее без вести 69-летнего пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», тело мужчины нашли на берегу реки Карповка местные жители.

По данным информагентства, пожилой мужчина ушел из дома и пропал в начале месяца – за помощью к правоохранителям родные пенсионера обратились 5 мая. Накануне, 11 мая, его труп был найден вблизи села Карповка.

Вероятнее всего, смерть мужчины наступила по естественным причинам – следов насильственной смерти не обнаружено.

По данным СУ СК России по Волгоградской области, в настоящее время проводится проверка.