В Волжском абонентам временно ограничат подачу газа 11 ноября





ООО «АхтубаГазПроект» информирует о плановых ремонтных работах на участках газопроводов низкого давления.



В целях предотвращения аварийных ситуаций 11 ноября будет временно прекращена подача газа жителям города Волжский Волгоградской области.



Отключение будет производиться по следующему графику:

- с 9:00 до 10:00 - улица С.Р. Медведева, 45 (3 секция), квартиры 96, 104, 128.

- с 10:00 до 11:00 - улица имени Генерала Карбышева, 171 (2 секция, стояк 13), квартиры 102, 120.

- с 11:00 до 12:00 - улица имени Генерала Карбышева, 169, квартира 2 (стояк 2).

- с 12:00 до 13:00 - улица имени Генерала Карбышева, 169, квартира 78 (стояк 6).



Для обеспечения безопасности всех потребителей газа просят соблюдать осторожность и не использовать газоиспользующее оборудование в указанные часы.