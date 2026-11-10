В Волжском абонентам временно ограничат подачу газа 11 ноября

ООО «АхтубаГазПроект» информирует о плановых ремонтных работах на участках газопроводов низкого давления.
В целях предотвращения аварийных ситуаций 11 ноября будет временно прекращена подача газа жителям города Волжский Волгоградской области.
Отключение будет производиться по следующему графику:
- с 9:00 до 10:00 - улица С.Р. Медведева, 45 (3 секция), квартиры 96, 104, 128.
- с 10:00 до 11:00 - улица имени Генерала Карбышева, 171 (2 секция, стояк 13), квартиры 102, 120.
- с 11:00 до 12:00 - улица имени Генерала Карбышева, 169, квартира 2 (стояк 2).
- с 12:00 до 13:00 - улица имени Генерала Карбышева, 169, квартира 78 (стояк 6).
Для обеспечения безопасности всех потребителей газа просят соблюдать осторожность и не использовать газоиспользующее оборудование в указанные часы.