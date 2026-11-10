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Общество

Блондинке из культуры доверили городское хозяйство Волгограда

Общество 10.11.2026 10:21
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10.11.2026 10:21


В администрации Волгограда неожиданно произошли кадровые перестановки. Один из ключевых департаментов мэрии, отвечающий за городское хозяйство, в статусе и.о. возглавила хрупкая блондинка Елена Славина. Её предыдущую должность заместителя руководителя также с приставкой и.о. заняла Натела Туриашвили. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте городской администрации. При этом из списка руководства департамента исчез предыдущий руководитель Василий Серухин.

– Василий Сергеевич действительно с 31 октября не возглавляет департамент городского хозяйства. Он написал заявление по собственному желанию и покинул пост, – прокомментировали кадровые перестановки в пресс-службе муниципалитета.

Ранее, с 25 сентября вакантной в администрации города стала и должность мэра. Предыдущий глава Владимир Марченко получил мандат в Госдуме, где теперь представляет регион. Его место временно занял один из заместителей – Шафран Тепшинов.

Отметим, назначенная в статусе и.о. руководителем департамента городского хозяйства Елена Славина ранее до 2022 года возглавляла управление культуры в мэрии Волжского, после чего перешла на работу в Волгоград, где заняла должность заместителя руководителя ДГХ. На своём посту она курировала вопросы благоустройства, а летом 2026 года запомнилась волгоградцам последовательным отстаиванием необходимости введения  тотального парковочного пространства на центральных улицах Волгограда, а также обещанием к 1 сентября 2026 года запустить анонсированные ещё несколько лет назад горожанам резидентские разрешения. Тогда своё слово руководительница сдержала.

Фото: соцсети Елены Славиной

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