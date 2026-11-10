65 лет назад Сталинград стал Волгоградом: как это было



10 ноября 1961 года Сталинградская область была переименована в Волгоградскую, а город-герой Сталинград стал Волгоградом. Соответствующее решение принял Президиум Верховного Совета РСФСР.

Как сообщает Центр документации новейшей истории Волгоградской области, официально решение объяснялось «пожеланиями и просьбами» трудовых коллективов и общественных организаций области.



Переименование города было представлено как проявление народной воли. 6 ноября 1961 года прошло заседание бюро Сталинградского горкома КПСС и исполкома Горсовета, где было решено обратиться с ходатайством о переименовании города-героя Сталинграда в Волгоград. В течение трёх дней - 6, 9 и 10 ноября по всему городу, на предприятиях, в учебных заведениях и учреждениях, прошло более четырёхсот митингов и собраний. Согласно архивным данным, в этих мероприятиях участвовало более 82 тысяч горожан, а более двух тысяч человек выступили с речами.



Газета «Сталинградская правда» от 10 ноября 1961 года опубликовала статью «Переименовать город – единодушно говорят трудящиеся», в которой приводились высказывания рабочих, имеющие ярко выраженную политическую окраску. В ходе обсуждений горожане предлагали множество вариантов для нового названия. Среди них были как патриотические, так и нейтральные предложения: Пятиморск, Непокорный, Волгодонск, Город славы, Город Победы, Геройград, Мирград, Победоград, Стальград, Славгород, Космоград, Твердыня, Ленинград на Волге и даже возвращение к историческому имени Царицын.



Название «Волгоград» оказалось одним из многих, но именно оно получило поддержку партийного руководства. Переименование произошло быстро и без особых церемоний. В течение двух-трёх недель были обновлены вывески, документы и печатные издания города.



Уже 12 ноября 1961 года газета «Волгоградская правда» вышла с первым выпуском, посвящённым «городу-герою Волгограду». Секретарь Волгоградского горкома КПСС И. М. Королёв объяснил смысл нового названия так: оно «объединяет величие могучей русской реки Волги и глубокий древнерусский смысл слова град, символизируя непобедимую русскую крепость».



Спустя более чем полвека споры о названии города продолжаются. Для одних Волгоград символизирует разрыв с тоталитарным прошлым и возвращение к естественной географической идентичности. Для других Сталинград остаётся именем, связанным с героической победой в Сталинградской битве и памятью о поколении победителей. В 2013 году Волгоградская городская дума приняла компромиссное решение: название «город-герой Сталинград» используется в памятные даты, посвящённые Великой Отечественной войне.

В наши дни не утихают споры по поводу переименования Волгограда назад в Сталинград. Напомним, ранее депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Таким образом автор инициативы предлагает восстановить историческую справедливость.



Кроме того, Глазкова предлагает запретить законодательно менять в будущем названия городов-героев. По данным опросов ВЦИОМ, стоит отметить, идею возвращения Волгограду имени Сталинград не поддерживают 67% жителей города. 19 октября из-за законодательной инициативы Глазковой весьма острая полемика возникла между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сенатором от КПРФ Айратом Гибатдиновым.



Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Милонов резко раскритиковал эту идею, заявив, что коммунисты «гадят своими коммунистическими идеями». Сенатор Гибатдинов парировал: не Милонову давать советы партии, которая создавала промышленность и науку страны.



Законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград и Санкт-Петербурга в Ленинград пока не получил одобрения правового управления Госдумы РФ. Причина – недостаточная проработка документа в части бюджетных расходов, которые потребуются в случае принятия закона о переименовании городов.