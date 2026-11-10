



Губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое вхождению региона в осенне-зимний отопительный период, модернизации коммунальной инфраструктуры, капремонту многоквартирных домов и работе управляющих компаний. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, в ходе него глава региона отметил, что отопительный сезон стартовал в плановом порядке в соответствии с нормативами и погодными условиями.

– В преддверии зимнего периода ресурсоснабжающими и сетевыми организациями выполнен и продолжает выполняться значительный объём работ, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Отдельное внимание уделяется вопросам комплексной безопасности, формированию дополнительных резервов сил и средств, – подчеркнул Бочаров.

При общей положительной динамике губернатор обратил внимание на проблемы: по ряду многоквартирных домов отмечается низкий уровень подготовки внутридомового сетевого хозяйства к зиме, слабая работа управляющих компаний по содержанию имущества и несвоевременное реагирование на заявки жильцов. Бочаров потребовал усилить контроль и применять «самые жёсткие меры к недобросовестным управляющим компаниям».

Особого внимания, по его словам, требуют капремонт многоквартирных домов, замена лифтового оборудования и установка приборов учёта.

– Необходимо постоянно обращать внимание на объём и качество работ и при выявлении недостатков принимать меры по их устранению за счёт подрядных организаций, – сказал губернатор.

В связи с ухудшением погоды – снижением температуры, усилением ветра и осадками – глава региона поручил руководителям администраций муниципалитетов своевременно получить паспорта готовности. Он также отметил положительную динамику в обновлении коммунальной инфраструктуры и необходимость снижения просроченной задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы.