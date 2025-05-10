В Волгоградской области вырос индекс производства пищевой продукции

Индекс производства пищевой продукции в Волгоградской области в первом квартале текущего года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го года, передает V102.RU со ссылкой на информацию облкомсельхоза.

- Наибольшую динамику роста показало производство консервированных с уксусом овощей — 70% к уровню аналогичного периода прошлого года, белково-витаминных концентратов — 62%, масла сливочного — 38%, премиксов — 32%, молока пастеризованного и стерилизованного — 24%, - сообщили в профильном комитете.

В регионе отмечен также рост производства колбасных изделий на 24%, консервированных овощей без уксуса – на 19%, соков из фруктов и овощей – на 16%.

Произведено больше сыворотки, кисломолочных продуктов и готовых кормов для сельскохозяйственных животных. По этим позициям рост составил от 8% до 11%.

В комитете сельского хозяйства отмечают, что такие показатели стали возможными благодаря наращиванию в регионе мощностей переработки, а также грамотной логистике.

Фото из архива V102.RU