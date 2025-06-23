Следователи возбудили дело после смерти 13-летнего волгоградца с электротравмой

Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления возбуждено уголовное дело после смерти подростка, получившего удар электрическим током на железной дороге. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, расследование будет идти по ч.2 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, днем 20 июня 2025 года на железнодорожной станции Бекетовская в Кировском районе Волгограда несовершеннолетний забрался на отдельно стоящий вагон для фотосессии, но дотронулся рукой до электрической дуги. С сильными ожогами его госпитализировали, однако, несмотря на все старания врачей, утром 22 июня он скончался.

Это уже второй подобный случай в этом году в Волгограде. В апреле 13-летняя школьница получила ожоги в при схожих обстоятельствах на станции Спартановка.

Фото V102.RU (архив)