Расследования

Следователи возбудили дело после смерти 13-летнего волгоградца с электротравмой

Расследования 23.06.2025 14:06
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23.06.2025 14:06


Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления  возбуждено уголовное дело после смерти подростка, получившего удар электрическим током на железной дороге. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, расследование будет идти  по  ч.2 ст.263 УК РФ  - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним,  днем 20 июня 2025 года на железнодорожной станции Бекетовская в Кировском районе Волгограда несовершеннолетний забрался на отдельно стоящий вагон для фотосессии, но дотронулся рукой до электрической дуги. С сильными ожогами его госпитализировали, однако, несмотря на все старания врачей, утром 22 июня он скончался. 

Это уже второй подобный случай в этом году в Волгограде. В апреле 13-летняя школьница получила ожоги в при схожих обстоятельствах на станции Спартановка. 

Фото V102.RU (архив)

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