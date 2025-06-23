



В Волгоградской области по итогу 2024 года средняя продолжительность жизни составила всего 73,38 года при целевом уровне в 74,02 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на контрольно-счетную палату региона, вниз статистику утянули крайне высокая смертность среди трудоспособного населения и новорожденных.

По данным ревизоров, в минувшем году плановый показатель младенческой смертности, установленный на уровне 3,7 человека на 1 тыс. новорожденных, был превышен на 32,4% и составил 4,9 человека.

Тревожные результаты показала и статистика по трудоспособному населению. Комитет здравоохранения Волгоградской области рассчитывал, что по итогу года этот показатель составит 440 человек на 100 тыс. населения, однако фактически смертность превысила его на 28,7%, достигнув планки в 566,2 человека.

Неудовлетворительной оказалась статистика по смертности от онкологических заболеваний. Вместо 209,1 человека на 100 тыс. населения уровень смертности составил 222 человека, что на 6,2% выше планового значения.

В схожем положении находится и уровень смертности от болезней кровообращения. Волгоградские медики ставили перед собой цель достичь уровня смертности в 667,9 человек на 100 тыс. населения, но фактически этот показатель превысил ожидания специалистов на 5,9%, достигнув уровня в 707,6 человек.

При этом в Волгоградской области по итогу 2024 года общая смертность от всех причин оказалась на 4,3% ниже прогнозируемого уровня, а доля населения, удовлетворённого качеством медицинских услуг, по оценке регионального комитета здравоохранения, превысила план на 1,5%, составив 47,7% респондентов.

В свою очередь облздрав объяснил уровень младенческой смертности «отдельными состояниями перинатального периода», а также «случаями гибели детей от внешних причин на фоне снижения рождаемости в регионе». Высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых проблем медики склонны связывать с злоупотреблением волгоградцев алкоголем и всплеском цереброваскулярных заболеваний, в том числе атеросклероза и артериальной гипертензии.

Превышение ожиданий по смертности от онкологических заболеваний, по мнению экспертов, связано с ростом злокачественных новообразований органов деторождения у мужчин и женщин и органов дыхания.

В сумме все вышеперечисленные показатели и спровоцировали ухудшение статистики по смертности среди трудоспособного населения.

Отметим, по информации Контрольно-счетной палаты Волгоградской области, в 2024 году на реализацию государственного проекта по развитию региональной системы здравоохранения было из бюджета потрачено без малого 31,2 млрд рублей. К 2030 году модернизация системы здравоохранения, а также завершение ряда профильных программ должны привести к увеличению средней продолжительности жизни волгоградецв до 78 лет и уменьшению общей смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. населения.