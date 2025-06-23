Общество

Нагоним? В Волгоградской области продолжительность жизни не дотягивает и до 74 лет

Общество 23.06.2025 21:23
0
23.06.2025 21:23


В Волгоградской области по итогу 2024 года средняя продолжительность жизни составила всего 73,38 года при целевом уровне в 74,02 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на контрольно-счетную палату региона, вниз статистику утянули крайне высокая смертность среди трудоспособного населения и новорожденных.

По данным ревизоров, в минувшем году плановый показатель младенческой смертности, установленный на уровне 3,7 человека на 1 тыс. новорожденных, был превышен на 32,4% и составил 4,9 человека.

Тревожные результаты показала и статистика по трудоспособному населению. Комитет здравоохранения Волгоградской области рассчитывал, что по итогу года этот показатель составит 440 человек на 100 тыс. населения, однако фактически смертность превысила его на 28,7%, достигнув планки в 566,2 человека.

Неудовлетворительной оказалась статистика по смертности от онкологических заболеваний. Вместо 209,1 человека на 100 тыс. населения уровень смертности составил 222 человека, что на 6,2% выше планового значения.

В схожем положении находится и уровень смертности от болезней кровообращения. Волгоградские медики ставили перед собой цель достичь уровня смертности в 667,9 человек на 100 тыс. населения, но фактически этот показатель превысил ожидания специалистов на 5,9%, достигнув уровня в 707,6 человек.

При этом в Волгоградской области по итогу 2024 года общая смертность от всех причин оказалась на 4,3% ниже прогнозируемого уровня, а доля населения, удовлетворённого качеством медицинских услуг, по оценке регионального комитета здравоохранения, превысила план на 1,5%, составив 47,7% респондентов.

В свою очередь облздрав объяснил уровень младенческой смертности «отдельными состояниями перинатального периода», а также «случаями гибели детей от внешних причин на фоне снижения рождаемости в регионе». Высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых проблем медики склонны связывать с злоупотреблением волгоградцев алкоголем и всплеском цереброваскулярных заболеваний, в том числе атеросклероза и артериальной гипертензии.

Превышение ожиданий по смертности от онкологических заболеваний, по мнению экспертов, связано с ростом злокачественных новообразований органов деторождения у мужчин и женщин и органов дыхания.

В сумме все вышеперечисленные показатели и спровоцировали ухудшение статистики по смертности среди трудоспособного населения.

Отметим, по информации Контрольно-счетной палаты Волгоградской области, в 2024 году на реализацию государственного проекта по развитию региональной системы здравоохранения было из бюджета потрачено без малого 31,2 млрд рублей. К 2030 году модернизация системы здравоохранения, а также завершение ряда профильных программ должны привести к увеличению средней продолжительности жизни волгоградецв до 78 лет и уменьшению общей смертности до 11,5 случаев на 1 тыс. населения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2025 20:47
Общество 23.06.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 19:09
Общество 23.06.2025 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 17:35
Общество 23.06.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 17:03
Общество 23.06.2025 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.06.2025 17:01
Общество 23.06.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 14:43
Общество 23.06.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 12:22
Общество 23.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 12:04
Общество 23.06.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 10:48
Общество 23.06.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 10:10
Общество 23.06.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 09:40
Общество 23.06.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 09:39
Общество 23.06.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 08:54
Общество 23.06.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 06:08
Общество 23.06.2025 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2025 05:43
Общество 23.06.2025 05:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Нагоним? В Волгоградской области продолжительность жизни не дотягивает и до 74 летСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде ищут желающих заработать миллионы на покосе травыСмотреть фотографии
20:02
Волгоградец Арутюнян одержал досрочную победу над легендой тайского боксаСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде пожарные потушили павильон с шаурмойСмотреть фотографии
19:05
СК: теракт в «Крокус Сити Холле» совершен в интересах руководства УкраиныСмотреть фотографии
18:29
«Пасли» от Москвы до Волгограда: вооруженные люди в масках ограбили набитую миллионами фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
Под Волгоградом у браконьера конфисковали «Ниву» за вылов рыбы сетямиСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области создают новый тренд на промышленный туризмСмотреть фотографии
17:01
Под Волгоградом ливень с градом обрушился на огородыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Давид Давидян стал шестым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
16:17
Подошел и применил «удушающий»: полиция проверяет видео с нападением на подростка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Волгоградский «Ротор» в товарищеском матче проиграл «КАМАЗу» Смотреть фотографии
15:50
Андрей Бочаров настроил региональных чиновников на борьбу за инвестицииСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде задержали грабителя, проломившего за 50 тыс. рублей череп пенсионеркеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Такое лето нам нравится: фотограф показал красоту утопающего в лужах «сочного» ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде ГАИ сообщила о 30 нарушителях, выявленных во время авторейдаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:06
Следователи возбудили дело после смерти 13-летнего волгоградца с электротравмойСмотреть фотографии
13:33
Пронесся на «красный»: в ДТП на Семи ветрах в Волгограде погибла женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
В Волгоградской области три поезда задержали из-за огненного ЧП в КазахстанеСмотреть фотографии
13:06
Создатель финансовой пирамиды Алиев получил 4 года колонии в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде медики спасают мужчину, пострадавшего в ДТП на Нулевой продольнойСмотреть фотографии
12:40
РИА Рейтинг: Волгоградская область улучшила позиции в социалке и экономикеСмотреть фотографии
12:27
Полиция возбудила уголовное дело после гибели 9-летнего школьника на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
Губернатор Бочаров поставил задачи перед замами по итогам ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
12:10
Эксперты «Капитал МС»: как предотвратить острые нарушения мозгового кровообращенияСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда к выходным построят экстрим-трассу для соревнований по мотокроссуСмотреть фотографии
11:51
Семью погибшего на СВО волгоградца суд избавил от старых претензий банкаСмотреть фотографии
11:47
От ужаса водитель встал на колени: в центре Волгограда иномарка снесла пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Котово простятся с погибшим в 2024 году бойцом с позывным «Норд»Смотреть фотографии
10:37
Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в ВолгоградеСмотреть фотографии
 