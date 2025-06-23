В Волгоградской области создают новый тренд на промышленный туризм





Блогеры из разных городов России побывали в посёлке Средняя Ахтуба, чтобы своими глазами увидеть одно из самых современных производств Волгоградской области, которое претендует на звание мекки промышленного туризма региона.

Напомним, на химическом производстве уже побывали Сергей Бурунов, Елена Летучая, а совсем недавно – известный комик Нурлан Сабуров, которого восхитили масштабы инновационного предприятия. В этот раз участниками экскурсии стали известные инфлюенсеры, которые смогли увидеть изнутри процессы производства, познакомиться с командой специалистов и лично встретиться с основателем компании Михаилом Грачевым.





Больше всего гостей впечатлили опен-спейс офис, который находится прямо на производственной площадке, кафе с тематическими обедами, возможность записаться на массаж в течение рабочего дня, корпоративный мерч, бар посреди офиса и плейстейшн.

– Да, у многих возникает вопрос: «А когда же вы работаете?». Ответ кроется в гибкой методологии управления проектами. У нас есть выражение: «Свобода в рамках KPI», неважно во сколько ты приходишь в офис, как ты управляешь своим временем в течение дня, важно, как ты закрываешь свои задачи и достигаешь полярных звезд, – ответил на вопрос гостей генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. – Так мы растем по 25% от года к году. Так мы достигли оборота в 36 млрд рублей за 2024 год.

Помимо этого, блогеры смогли своими глазами увидеть роботизированные линии и складские помещения площадью 17 тысяч квадратных метров, а также узнать, как компания привлекает в свою команду лучших специалистов со всей России.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в перспективе такие промышленные туры могут превратиться в полноценный сегмент индустриального туризма, позволяющий ощутить гордость за отечественных производителей и проникнуться уважением к рабочим профессиям.