В центре Волгограда к выходным построят экстрим-трассу для соревнований по мотокроссу





29 июня на Центральной набережной Волгограда пройдут соревнования по мотокроссу. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты завозят материалы для строительства трассы, имитирующих бездорожье.





- В Волгограде состоится третий этап Всероссийских соревнований по мотоспорту в дисциплине «Эндуро на мотоциклах – экстрим». Трассу для выступления организуют на нижней террасе Центральной набережной. Лучшие гонщики со всей страны посоревнуются в прохождении трассы. Очки спортсменам будут присуждаться за скорость прохождения искусственных препятствий и качество их преодолений, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.









Зрители также смогут увидеть зрелищные прыжки и показательные заезды спортсменов с эффектными трюками и пиротехническое шоу. Начало запланировано на 15:00.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»