Общество

В центре Волгограда к выходным построят экстрим-трассу для соревнований по мотокроссу

Общество 23.06.2025 12:04
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23.06.2025 12:04


29 июня на Центральной набережной Волгограда пройдут соревнования по мотокроссу. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты завозят материалы для строительства трассы, имитирующих бездорожье.


- В Волгограде состоится третий этап Всероссийских соревнований по мотоспорту в дисциплине «Эндуро на мотоциклах – экстрим». Трассу для выступления организуют на нижней террасе Центральной набережной. Лучшие гонщики со всей страны посоревнуются в прохождении трассы. Очки спортсменам будут присуждаться за скорость прохождения искусственных препятствий и качество их преодолений, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.



Зрители также смогут увидеть зрелищные прыжки и показательные заезды спортсменов с эффектными трюками и пиротехническое шоу. Начало запланировано на 15:00.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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