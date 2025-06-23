Под Волгоградом у браконьера конфисковали «Ниву» за вылов рыбы сетями





В Волгоградской области прокуратура через суд лишила браконьера автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», минувшей весной мужчина выловил сетями 20 экземпляров рыб из ерика Лещужный, однако, направляясь домой, мужчину остановили полицейские.

- 10 марта 2025 года 51-летний житель г. Волгограда, используя личный автомобиль марки Лада 213100 4х4 «Нива», погрузив в него 3 ставные рыболовные сети и устройство для подлёдной установки сетей, прибыл на территорию Ленинского района Волгоградской области. На берегу ерика Лещужный при помощи запрещенных орудий лова фигурант уголовного дела незаконно добыл рыбу частиковых видов, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, в содеянном мужчина раскаялся. Решением суда браконьер приговорён к штрафу и конфискации автомобиля в доход государства.

Фото из архива ИА «Высота 102»