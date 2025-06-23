Общество

В Волгограде ищут желающих заработать миллионы на покосе травы

Общество 23.06.2025 20:47
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23.06.2025 20:47


В Кировском районе Волгограда в течение ближайших недель власти обещают дать бой сорной растительности. Как сообщает ИА «Высота 102», местный МУП, ответственный за содержание общественных пространств, объявил о поиске подрядчика для покоса травы на территории 14 парков, скверов и бульваров.

В общей сложности обработке подлежит территория площадью 843 тыс. кв. метров. В очереди на освобождение от сорняков: бульвары им. Кирова и 64-й Армии, скверы в микрорайоне 503, на ул. Тополевой, в пер. Залесский и набережной им. В. Высоцкого, зелёные зоны в пос. Веселая балка, на ул. Тополевая и ул. им. Никитина, а также вдоль дороги от ул. 64 Армии до ул. Быстрова, территория «Лапшин сад» (от Сбербанка до поста ДПС), объекты озеленения вдоль пр. Университетского.

Отметим, работы должны быть проведены до 30 сентября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 3,2 млн рублей. Исполнителя отберут в начале июля.

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