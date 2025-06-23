Полиция возбудила уголовное дело после гибели 9-летнего школьника на дороге в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда полицией возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Как ранее обобщала редакция, школьник пытался перейти ул. Константина Симонова в неустановленном месте.

- 21 июня 2025 года 24-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, напротив дома № 21 по ул. Константина Симонова совершил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в больницу, где впоследствии от полученных травм скончался. По факту аварии возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время полицейскими изучается наличие в действиях водителя признаков ч. 3 ст. 264 УК РФ. Следователями назначены экспертизы автомобиля. Транспортное средство изъято у владельца. Идёт выяснение всех обстоятельств.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области