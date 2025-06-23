Под Волгоградом ливень с градом обрушился на огороды





В городе Волжском сегодня, 23 июня, прошел сильный ливень с градом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, непогода разгулялась во Втором поселке, где располагаются в основном частные дома с огородами. Незакрытую рассаду в итоге ледяные осадки изрядно примяли.





В Волгограде 23 июня также полдня заряжали дожди, но без «тяжелой артиллерии».

Напомним, МЧС выпустило предупреждение о тропических ливнях с грозами и градом на некоторых территориях региона, которое продлится до завтрашнего дня.

Видео: Я люблю Волжский / t.me



